アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、「⾁めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」にて、2026年6⽉11⽇(木)より「牛カルビつけ麵」を期間限定にて販売を開始した。■魚粉を効かせた冷たい特製つけ汁で、旨みが追いかけてくる「牛カルビつけ麵」香ばしく焼き上げた牛カルビとつけ麺を旨辛濃厚つけ汁にダイブ