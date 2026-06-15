乳がんの初期症状とは？メディカルドック監修医が乳がんの初期症状・なりやすい人の特徴・検査や何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「乳がんの前兆となる4つの初期症状」はご存知ですか？早期発見法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：寺田 満雄（名古屋市立大学病院