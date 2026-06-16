大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの公式Xが15日に更新され、1日のスケジュールが公開された。【写真】「Teamsみたいなスケジュール帳で草」公開されたミャクミャクの“1日のスケジュール”投稿では、「気になる日常をのぞき見 #ミャクミャク の一日スケジュール 大忙しなイベント稼働の日とゆったり過ごす休日を大公開 各地へ駆け回ったり、趣味を楽しんだり充実した日々を過ごしている様子 皆さまはどちらの一