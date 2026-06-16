富士通は１６日、古田英範会長が同日付で退任すると発表した。女性に関連した不適切な行動が確認され、古田氏から辞任の申し出があったという。富士通は、２９日に開催予定の定時株主総会に古田氏を含む取締役の選任議案を提案していたが、古田氏を取締役候補とすることを撤回する。