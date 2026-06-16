糖尿病治療薬「マンジャロ」を“やせる薬”として、本来とは異なる目的で使用することは、思わぬ健康被害につながるおそれがあるとして、厚生労働省は16日、医療機関などに適正な使用を求める通知を出しました。糖尿病治療薬「マンジャロ」をめぐっては、一部の医療機関で、ダイエットなど本来とは異なる目的で使用されている実態が確認されています。こうした中、厚労省は16日、承認された目的以外での使用は、思わぬ健康被害につ