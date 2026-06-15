女優の仲里依紗さんが6月13日、自身のYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」を更新。ゲストの田中みな実さんとの質問コーナーで「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」という質問に対し、「国外追放はマスト」「島に取り残してイカダを作って帰ってきたら許す」と回答し、話題を呼んでいます。ネット上では、その豊かな発想が笑いを誘う一方、俳優の中尾明慶さんを夫に持つ仲さんらしい、愛情と迫力が入り混じった“ネタ回答”と