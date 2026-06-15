「老後までに1億円」という目標に憧れを抱く人は多いのではないでしょうか。そんな中、実際に1億円を持つ方々は、外見や住まいがものすごく豪華……というわけではありません。営業の場で数多くの富裕層と関わってきた経験から言うと、彼らの多くはむしろ“静かで自然体”です。特別なオーラを放つというよりは、穏やかで整った空気をまとっています。今回は、1億円を持つ人々に共通する「特徴」について、印象的なご夫婦のエピソ