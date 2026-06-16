ブラジル・サンパウロでバンジージャンプをしようとしていた女性1人が死亡する事案があった/CNN（CNN）ブラジル・サンパウロでバンジージャンプをしようとしていた女性1人が死亡する事案があった。警察の発表によると、女性（21）は約30メートルの高さの橋から、バンジージャンプ用のロープを装着せずに投げ落とされたという。事案の発生前には、装着されていないロープが地面に置かれていたのが確認されている。サンパウロ公安当