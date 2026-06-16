山崎まさよしによるデビュー30周年スペシャル企画の第2弾として、木村拓哉が「セロリ」をカバー。6月17日に配信リリースされる。 （関連：山崎まさよし「One more time, One more chance」は『秒速5センチメートル』に欠かせない――“諦めきれない”感情の普遍性） 本企画は、第1弾として1月にリリースしたDISH//による「One more time, One more chance」カバーと同様に「