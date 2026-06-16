2027年1月、こどもNISA（少額投資非課税制度）が始まる。年間60万円・総額600万円を非課税で積み立てられる設計は、教育資金準備の有力な手段となりうる。【こちらも】オルカン「全世界分散」の見えない構造為替が左右するNISA積立の実像だが制度には12歳までの払い出し禁止という壁があり、12歳以降も子の同意が条件として課される。その構造を知らずにいると必要なときに資金が動かせない局面が生じる。■つみたて18年、非