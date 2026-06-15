実家の片付けをしていると、今では見かけなくなった古いお札が出てくることがあります。なかでも「伊藤博文」が描かれた千円札を見つけると、「もしかして価値が上がっているのでは？」と思う人もいるでしょう。 実際、古い紙幣のなかにはプレミア価格で取り引きされるものもあります。しかし、すべての旧紙幣が高額で売れるわけではありません。そこで今回は、伊藤博文の千円札の現在の価値や買取相場、プレミアが付く条件