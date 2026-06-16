NHKは16日、2025年度にテレビなどを設置して受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期にわたって受信料を支払っていない未収の世帯や事業所の数（未収数）が約174.2万件となり、前年度から約3000件減ったと発表した。未収数が減少するのは6年ぶりとなる。【画像】こんなに増えていた！NHK受信料の未収数の推移同局によると、受信料の未収数は、2020年度以降の5年間で100万件あまり増え、24年度は19年度の約2.5倍だった。同局