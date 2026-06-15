15日、参議院決算委員会において、立憲民主党の古賀千景議員が防衛省の広報活動について質問した際、自衛隊へ入隊する子どもの家庭環境をめぐる自身の発言を撤回し、謝罪する場面があった。 【映像】古賀氏が発言→小泉大臣「怒り」の猛反論の瞬間（実際の様子）委員会では防衛省が作成し一部の学校に配布された子ども向けの冊子「まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書2024」をめぐり、質疑が行われていた。約30年