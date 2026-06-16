韓国紙が報じた合宿地の異様な空気…突然の会見中止もサッカーの北中米ワールドカップに参加している韓国代表が揺れている。メディア関係者とみられる人物が、主将のソン・フンミンの経歴を揶揄した音声が放送局の映像に乗ったのをきっかけに、チームと報道陣の間に亀裂が入っているというのだ。ミックスゾーンで取材に応じる選手は減り、韓国サッカー協会が異例の文書を発表する騒ぎになっている。韓国南部の大邱で発行される