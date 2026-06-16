1995年以来、31年ぶりに帰還J1の浦和レッズは6月11日、明治安田J1百年構想リーグまで京都サンガF.C.を率いていた曹貴裁監督が就任することを正式発表した。曹監督にとっては、選手時代に所属した1995年以来、31年ぶりの古巣復帰となる。2025シーズンでは、京都をリーグ3位まで導くなど、Jリーグでも存在感を示していた。そのなかで、曹監督が浦和の新指揮官に就任した。シーズン移行がスタートする2026-27シーズンから指揮を