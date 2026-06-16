ロシアのプーチン大統領が若手兵士に問い詰められる場面が映し出される。2026年6月15日放送の「報道1930」（BS-TBS）が紹介したウクライナ前線で戦う兵士らとの会合（12日）は、ウクライナのドローン攻撃に苦しむロシアの一面を浮き彫りにした。「戦争を支持しながらも体制に幻滅する人々が増えている」映像では、あるロシア軍兵士が「いまや敵はAIで制御する攻撃型ドローンを戦場で大量に展開しています」と窮状を訴える。プーチ