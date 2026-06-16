名古屋大学の学園祭「名大祭」で予定されていた自衛隊の出展が急遽中止されたことについて、防衛省は「看過できない」との見解を示しました。中止されたのは、今月13日に予定されていた自衛隊の災害対応などに関する展示です。防衛省によりますと、予定されていた展示は名古屋大学の名大祭実行委員会から自衛隊側に依頼があったもので、災害派遣活動などの様子を収めたパネルや自衛隊の車両を展示する予定だったということです。し