福岡放送＝福岡市放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送人権委員会は16日、福岡放送のバラエティー番組「ナンデモ特命係発見らくちゃく！」の「ごみ屋敷」を取り上げた回を巡り、不衛生さをことさらに強調した編集や演出に放送倫理上の問題があったとの見解を発表した。審理対象は「命の危機…ゴミ屋敷大掃除！」と題された昨年4月13、20日の放送回。視聴者の依頼を受け、高齢の親族が住む民家を大がかりに清掃する模様を伝え