6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が、知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交等の疑いで逮捕された。2度めの逮捕という衝撃のなか、ボビー容疑者が過去に出演した番組メンバーに、時の流れを感じる声が寄せられている。「各社の報道によれば、ボビー容疑者は4月21日、千葉県内の住宅で女性に性的暴行を加えたとして逮捕されたとのことです。女性は、ボビー容疑者に呼び出されて住宅に入ったところ、体を触られ