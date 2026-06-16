『Anime Expo 2026』で本編のプレミア上映＆トークショー決定『攻殻機動隊』シリーズの新作テレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（毎週火曜午後11：00／7月7日からフジテレビ系“火アニバル!!“枠でスタート）が、放送直後の午後11：30からPrime Videoで国内見放題最速配信されることが発表された。海外では240以上の国や地域（中国本土、ロシアおよびベトナム除く）で独占配信される。あわせて、Prime Video版