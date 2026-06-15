韓国スターバックスが「タンク（戦車）デー」イベントで物議を醸したことを受けて、親会社会長および経営陣、そして全従業員が「歴史教育」を受けることになった。【写真】スタバを“飲んだだけ”で炎上した韓国アイドル韓国スターバックス親会社の新世界グループは6月15日、イーマート部門の系列会社役員と韓国スターバックス本社従業員を対象に「歴史認識教育」および「社会的感受性教育」を実施することを発表した。教育は今月2