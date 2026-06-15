記事のポイント公式スポンサーではないスタートアップ各社が、限定商品や観戦イベントを通じてサッカー・ワールドカップ北中米大会需要の取り込みを狙っている。クランブルは開催3カ国をテーマにした限定クッキーを発売し、SNS投票やアプリ演出を活用して大会との接点を創出している。オリポップやプリンス・ストリート・ピザは観戦イベントやプレゼント企画を展開し、「サッカーウィーク」などの表現で商標リスクを回避している。