北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合後、日本代表ロッカーが綺麗に清掃されたことが世界から称賛を浴びたが、米メディアはこれは今大会に始まったことではないと紹介。客席のごみ拾いを行ったサポーターを含めて伝え、海外ファンからリスペクトが集まっている。話題になったのはオランダ戦の試