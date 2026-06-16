2.5次元アイドルグループ・すとぷりなどが所属するSTPRは15日、代表取締役社長の柏原真人（ななもり。）が退任し、取締役副社長の秋田堅司氏が新たに代表取締役社長に就任したことを発表した。【ライブ写真多数】多彩な衣装や小道具で魅了…6年ぶりとなった莉犬ワンマンライブの模様ななもり。は、今後は取締役プロデューサーとして、コンテンツ創出や所属グループの発掘・育成などクリエイティブ領域を担うという。同社は「新