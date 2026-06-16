カンボジアの特殊詐欺拠点への勧誘を東京の歌舞伎町で繰り返していたとみられる暴力団組員の男が再逮捕されました。【写真を見る】「海外のセキュリティの仕事で1000万円稼げる」海外に移送する目的で44歳男性を誘拐か暴力団組員の男を逮捕他にも複数人に声かけて「かけ子」要員で海外移送か海外に移送する目的で44歳男性を誘拐か再逮捕されたのは指定暴力団・住吉会系の傘下組織の組員・山尾輝斗容疑者（25）です。山尾容疑者