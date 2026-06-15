文具メーカー「パピアプラッツ」は、15日までに公式SNSを通じ、今月11日から14日にかけて東京・有明展示場で開催された日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」における同社スタッフに「差別的な発言があった」として謝罪した。「文具女子博トーキョー2026」は、7月22日から26日に京都で、8月19日から23日に新潟で開催が予定されている。「パピアプラッツ」はマスキングテープやシールを中心に企画販売しているス
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