5人組ダンスボーカルグループ・M!LKTBS系GP帯初となる冠番組『M!LKの爆裂ミッション』が、7月7日午後10時から放送されることが16日、発表された。【写真】メンバーカラーで！『M!LKの爆裂ミッション』ロゴM!LK は、SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る。勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。数々のヒット曲を連発し、全世代か