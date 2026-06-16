セブン‐イレブン・ジャパンは16日、公式サイトを更新し、「セブン‐イレブン」や「セブン＆アイ」を名乗る偽装メールやサイトに関する問い合わせが複数寄せられているとして、利用者に注意を呼びかけた。【写真】セブン‐イレブン「スムージー」全品半額に大反響同社によると、「セブン‐イレブン」や「セブン」を装った不審なメールや偽装サイトの存在が確認されているという。公式サイトでは、主な発生事例などを紹介し「