¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÈÁÈ½éÀï¡Ê£±£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¡¢½é½Ð¾ì¤Î¥«¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½£Ç£Ë¥Ü¥¸¥Ë¥ã¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥­¥ó¥°£¶£·°Ì¤Î¥«¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¤Ï¡¢Æ±£²°Ì¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤¤¤­¤Ê¤ê·ãÆÍ¡££Í£Æ¥Ú¥É¥ê¡¢£Æ£×¥¬¥Ó¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿?ÌµÅ¨´ÏÂâ?¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢¥Ü¥¸¥Ë¥ã¤¬¹¥¥»