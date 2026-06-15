東京・港区が区民に配布した電子通貨「みなトクPAY」40万ポイント分をだましとったとして、15歳の少年が逮捕されました。警視庁によりますと、東京・港区に住む少年はことし3月、自宅マンションの住人40人分の「みなトクPAY」あわせて40万ポイントをだましとった疑いがもたれています。港区は物価高対策として、区民全員に1万ポイントを郵送で配布していましたが、少年はマンションにある他人の郵便ポストから40人分の封書をとりだ