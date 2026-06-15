「SelectType」は知識や予算がない事業者でも、豊富なテンプレートから選ぶだけで簡単に高機能なオンライン予約システムを作成できるツールです。顧客のロイヤリティを高める役に立つ「クーポン発行機能」やホスピタリティ向上に使える「カルテ管理機能」が備わっているSelectTypeに、新しくGoogleカレンダーと連携して双方向同期で予約を自動反映する機能と、予約に応じてGoogle Meetのビデオ会議URLを自動発行＆メールで送信する