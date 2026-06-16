6月15日、櫻井翔が報道番組『news zero』（日本テレビ系）で、沖縄県辺野古沖で起きた転覆事故の遺族を取材する企画が放送された。遺族に対する“ある質問”が注目を集めている。この事故は、3月に京都の同志社国際高校の生徒18人などが乗る小型船2隻が転覆し、船長と女子高校生の武石知華さんが亡くなったもの。事故から3カ月が経ち、櫻井が知華さんの遺族に取材した。「3月下旬から、知華さんの遺族は『note』で事故や娘に対