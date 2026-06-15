「知らない」が言えない--50代会社員の“わかったふり”習慣 長年会社勤めをしていると、妙な癖が身につくことがあります。【漫画】「わかりません」の一言がどうしても言えなかった中年男性（全編を読む）それは、「わからないのに、なんとなく乗り切る力」です。50代の会社員Dさんも、そのタイプでした。会議で知らない言葉が出ても、とりあえず頷く。意味が曖昧でも空気を読みながらやり過ごす。「今さら聞けない」「知ら