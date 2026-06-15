今回は、ジョーシン浦和美園イオンモール店に、リビングに置く大画面テレビの売れ筋を尋ねました。大画面テレビは、スポーツの世界大会があると大きく売れる傾向がありましたが、同店の販売スタッフである箭木宏之（やぎひろゆき）氏によると、その空気にも変化が見られるようです。「影響がないわけではないですが、そこまで直接的な動きではなくなっていますね。一方で、買い替え需要は安定してありますし、前年と比べて売れ行き