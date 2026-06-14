6月5日、沖縄・りゅうぎん総合研究所と沖縄セルラー電話が、テーマパークのジャングリア沖縄（沖縄県今帰仁村）の経済効果を発表。宿泊業や小売業などの売り上げが伸びたことで、昨年7月の開業から半年間で322億円だったという試算を出した。【写真】「破産寸前」酷評インフルエンサーによるジャングリア沖縄の“禁じ手”PR開業前は経済効果約6582億500万円という試算も事業費約700億円を投じ、開発面積 60 ヘクタールのゴルフ