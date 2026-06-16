国会で立憲民主党の議員が「豊かな子どもたちは自衛隊にならない」などと発言したことについて、小泉防衛大臣は「冒涜にあたる」と改めて強く非難しました。小泉進次郎 防衛大臣「一方的な偏見に満ちた見方を国会の中でされたことを、大臣として黙っているわけにはいかない。こういった発想というのは、私は全く理解ができません」この問題は、きのう（15日）の参議院決算委員会で、立憲民主党の古賀千景議員が、「自衛隊には