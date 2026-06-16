北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（メキシコ・モンテレイ）で、スウェーデンに１―５と惨敗を喫したチュニジアのサブリ・ラムシ監督（５４）が電撃解任された。チュニジアサッカー連盟は、公式インスタグラムで「ラムシ監督の解任について正式に合意に達した」と声明を発表。モンダー・ケバイエル氏が代表の暫定監督に就任することも決まった。同氏は２０１９年から２２年まで代表チームを指揮し、昨年からは代表のテクニカルデ