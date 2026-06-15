オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻と共にサッカーワールドカップ日本対オランダ戦をテレビ観戦されました。オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、現地時間の13日から王室の別邸・ヘット・アウデ・ロー城に滞在されています。ウィレム・アレキサンダー国王とマキシマ王妃は現地時間の14日夜、ヘット・アウデ・ロー城を車で訪れました。両陛下はヘット・アウデ・ロー城の中で国王夫妻と