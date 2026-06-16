池袋・『バンダイナムコCross Store 東京』内で展開するカプセルトイブランド『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』にて、「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」世界一となり、ギネス世界記録に認定された。【集合ショット】笑顔で！表彰状を受け取るCANDY TUNE同会場では今朝、ギネスワールドレコーズの公式認定員による計測のもと、きちんとカプセルトイ機が作動するかどうか一つずつ審