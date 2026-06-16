16日午後7時46分頃、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生したため、東北・上越・北陸新幹線は、新幹線を緊急停止させるため一時的な停電が発生し、運転を見合わせていましたが、東北新幹線は午後8時12分に運転を再開しました。上越新幹線の大宮駅〜新潟駅間、北陸新幹線の大宮駅〜長野駅間は運転を見合わせています。運転再開は午後9時45分頃を見込んでいます。