米国とイランが、戦闘の終結で合意したと発表した。２月末に始まった武力衝突がようやく収束し、ホルムズ海峡の封鎖が解除される見通しとなったことを歓迎する。地域の安定を取り戻し、大混乱に陥った世界経済を安定させるため、両国は今度こそ合意を着実に履行しなければならない。米国のトランプ大統領は、原油輸送の要衝であるホルムズ海峡について、イランが通航料なしで開放し、米海軍も封鎖を即時解除することで合意し