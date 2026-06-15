ガツンとガーリックがクセになる！「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」を実食！ボリューム満点の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」単品580円〜、バリューセット880円〜まずはシリーズの主役ともいえる「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」から。つなぎを使っていない厚みのある100％ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ねた一品