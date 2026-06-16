教え子の女子児童に対する盗撮などの疑いで逮捕・起訴された小学校教諭の男について、警視庁は別の女子児童の体操着に下半身をこすりつけるなどした器物損壊の疑いで再逮捕しました。【写真を見る】勤務先の小学校から当時8歳の女児の体操着持ち出し…下半身こすりつけるなどした疑い都内の公立小学校教諭の40歳男を再逮捕再逮捕されたのは、都内の公立小学校教諭・若松晃司郎容疑者（40）です。若松容疑者はおととし、小学3年だ