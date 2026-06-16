カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、詐欺拠点の「オーナー」とみられる男が日本に移送中の飛行機内で逮捕されました。 【写真を見る】【速報】カンボジア拠点の特殊詐欺 “オーナー”とみられる38歳男を逮捕 去年8月日本人のかけ子29人が逮捕された詐欺拠点 愛知県警に逮捕されたのは、佐々木裕介容疑者38歳です。 警察によりますと佐々木容疑者は去年2月、警察官になりすましてうその電話をかける