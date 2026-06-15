立憲民主党の古賀千景参院議員による2026年6月15日の参院決算委員会での発言が、波紋を広げている。防衛省作成の子ども向け冊子めぐり質問古賀氏は防衛省が作成した子ども向けの冊子「まるわかり！日本の防衛〜はじめての防衛白書2024」をめぐり、「どのような意図で作られたのか」と質問した。小泉進次郎防衛相や防衛省の小野功雄大臣官房長は、「将来を担う若い世代に、自衛隊について知る機会を持ってもらうのが目的」とし、