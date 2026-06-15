DJI JAPAN株式会社は、正式発表前の新製品「Osmo Pocket 4P」をいち早く体験できる先行モニター募集キャンペーンを6月15日（月）に開始した。 「Osmo Pocket 4P」は、2つのカメラを搭載したデュアルカメラ仕様のジンバルカメラ。のジンバルカメラ。広角と望遠を1台で撮影可能で、1インチCMOSセンサーの搭載、D-Log 2での収録、17ストップのダイナミックレンジなどの情報も明らかになっている。 先行モニ