「周りの若い世代はとっくに始めているのに、50代の自分が今さら新NISAをスタートしても遅すぎるのではないか」と、一歩を踏み出せずにいる人は少なくありません。しかし実際は、50代こそ、老後資金のラストスパートをかけられる「人生最後の貯め時」です。今回は、酒井富士子氏の著書『60分でわかる！新NISA 超入門［改訂新版］』（技術評論社）より、50代以降の新NISA活用プランをみていきましょう。元本割れを防ぐ…50代から