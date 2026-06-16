落語協会は16日、同協会所属の三遊亭小歌さんが5月8日、心不全のため亡くなったことを発表した。85歳。【写真】昨年3月には…三遊亭小圓右さんが心不全により死去同協会は公式サイトで「当協会員の三遊亭小歌（本名：土田 明紘つちだ・あきひろ）が、令和8年5月8日（金）に心不全の為、永眠いたしました。（85歳）」と報告。葬儀について「近親者にてすでに執り行われました」と伝えた。三遊亭小歌さんは、1941年1月26日生