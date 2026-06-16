【地震情報 2026年6月16日】(21:45更新)19時46分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.5、最大震度5弱を群馬県、埼玉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年6月16日】(19:50更新)19時46分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.5、最大震度5弱を群馬県、埼玉県で観測しています。この地震による津波