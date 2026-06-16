インスタグラム更新12〜14日に行われた陸上の日本選手権で女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が、悲願の初優勝を飾った。15日には自身のインスタグラムを更新。歓喜の文面に添えた写真に、ファンの視線が集中した。ハイレベルな一戦を中島が制した。予選、準決勝で12秒77をマーク。14日の決勝でも同じ12秒77で優勝し、秋の名古屋アジア大会代表にも決まった。悲願の日本選手権制覇の翌日、自身のインスタグ